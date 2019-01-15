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Спорт

Экс-вратарь футбольного клуба «Псков-747» будет тренировать новгородский «Электрон»

15 января 2019 года, 15:03

Экс-вратарь футбольного клуба «Псков-747» Денис Трункин пополнит штат сотрудников спортшколы «Электрон» в Великом Новгороде. Главной задачей воспитанника новгородского футбола станет организация тренировочного процесса для вратарей школы. К своим обязанностям он приступит уже в текущем месяце.

Денис Трункин — вратарь ФК «Автофаворит», нападающий ХК «Автофаворит» и тренер СШ «Электрон».
Фото пресс-службы ФК «Псков-747»
Денис Трункин провел на профессиональном уровне более 250 матчей в таких командах, как «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Носта» (Новотроицк) и «Псков-747». В сезоне 2012-2013 года Трункин был признан спортивными журналистами лучшим вратарем во втором дивизионе зоны «Запад». В том же сезоне вместе с командой «Псков-747» вратарь выиграл серебряные медали первенства среди команд Второго дивизиона.

Карьеру профессионального футболиста начинал в дубле московского ЦСКА, дважды чемпион Москвы, выступал за вторую команду армейцев. Большую часть карьеры провел в составе команды «Псков-747» во втором дивизионе. За девять сезонов вратарь отыграл за псковичей 230 матчей. По окончании профессиональной карьеры Денис Трункин выступал за любительскую команду «Автофаворит» из Пскова. Вместе с «перевозчиками» Денис пробивался в основную сетку Кубка России по футболу в сезоне 2018/2019. 

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