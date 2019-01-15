Будущие волонтёры Ганзейских дней встретятся в офисе #Команды2018 в ближайший четверг

В четверг, 17 января, в 13:00 в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) под руководством РО ООО СПР по Псковской области состоится встреча слушателей и ветеранов факультета иностранных языков, слушателей группы подготовки экскурсоводов Университета третьего возраста Пскова – потенциальных волонтеров Псковских Ганзейских дней. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

Заместитель Председателя РО ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области, общественный помощник губернатора Псковской области Светлана Мельничук расскажет о волонтёрском движении Университета третьего возраста.

Также участники познакомятся с историей Ганзейских дней, станут участниками интерактивных экскурсий и командных играх от языковедов и представителей туриндустрии региона.