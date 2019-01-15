Озвучены приметы пропавшего несколько месяцев назад 43-летнего жителя Пскова (ФОТО)

Разыскивается житель областного центра Иванов Андрей Геннадьевич, 1975 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, с 5 сентября 2018 года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

НА ВИД

Около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

БЫЛ ОДЕТ

Чёрная шапочка, камуфлированные куртка и брюки зелёного тона, зимние кроссовки тёмные. С собой была чёрная сумка, носимая на плече.

КУДА ЗВОНИТЬ