Озвучены приметы пропавшего несколько месяцев назад 43-летнего жителя Пскова (ФОТО)

Разыскивается житель областного центра Иванов Андрей Геннадьевич, 1975 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, с 5 сентября 2018 года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.
Около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.
Уже несколько месяцев местонахождение Андрея Иванова неизвестно.
Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД.
Чёрная шапочка, камуфлированные куртка и брюки зелёного тона, зимние кроссовки тёмные. С собой была чёрная сумка, носимая на плече.
Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Геннадьевича, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области, просьба обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.