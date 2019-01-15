Жители Псковской области могут принять участие в выставке-конкурсе «Масленичный сувенир»

С 20 января в Псковской области начинает приём заявок на участие в VI областной выставке-конкурсе «Масленичный сувенир». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.
Для участия приглашаются художники, мастера народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства, художники-любители, преподаватели и студенты высших и специальных учебных заведений, организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции.
На конкурс принимаются работы, имеющие ярко выраженную масленичную тематику, выполненные в различных техниках и материалах.
- «Образы и символика Масленицы в современном сувенире»;
- «Массовый сувенир» (разработка небольшого малобюджетного и узнаваемого по тематике изделия);
- Кукла «Масленица» (традиционная обрядовая или авторская);
- «Детский сувенир» (сувенир, изготовленный в детских кружках, студиях и любительских объединениях декоративно-прикладного творчества).
При оценке изделий будет учитываться профессиональный уровень, композиционное и колористическое решение, качество исполнения, новизна идеи, оригинальная интерпретация образа. Регистрация участников конкурса, приём заявок установленной формы и работ будет проводиться с 20 января по 15 февраля 2019 года в Доме ремесел по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 8. Дополнительная информация по тел. 8(8112) 62-23-34, 66-17-49 или e-mail: nartvor@ocntpskov.ru