Школьница из Московской области выиграла смартфон во всероссийском селфи-конкурсе #ВСЕВПСКОВ

Подведены итоги селфи-конкурса #ВСЕВПСКОВ, которое продлилось на сайте «Псковской правды» чуть больше месяца. Участниками конкурса стали школьники из разных уголков нашей страны, которые посетили Псковскую область по Национальной программе детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» в 2018 году.

После подсчета и анализа полученных участниками голосов мы готовы объявить победителя, им стала Кристина Новикова из Московской области. В общей сложности девушка набрала 134 голоса, опередив свою главную соперницу Веронику Бойцову из Рязани на два десятка голосов.