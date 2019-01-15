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Общество

Школьница из Московской области выиграла смартфон во всероссийском селфи-конкурсе #ВСЕВПСКОВ

15 января 2019 года, 11:00

Подведены итоги селфи-конкурса #ВСЕВПСКОВ, которое продлилось на сайте «Псковской правды» чуть больше месяца. Участниками конкурса стали школьники из разных уголков нашей страны, которые посетили Псковскую область по Национальной программе детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» в 2018 году.

После подсчета и анализа полученных участниками голосов мы готовы объявить победителя, им стала Кристина Новикова из Московской области. В общей сложности девушка набрала 134 голоса, опередив свою главную соперницу Веронику Бойцову из Рязани на два десятка голосов.

Оригинальное фото школьницы набрало больше всего голосов.
Фото Кристины Новиковой.
По правилам конкурса, Кристине Новиковой достанет главный приз – стильный смартфон.

Напомним, Псковская область эксклюзивно второй раз была включена в федеральную программу детского туризма. Благодаря этому Псковщину осенью 2018 года посетили 1452 школьника из 12 регионов России. После путешествия мы предложили юным туристам присылать в редакцию трогательные эссе, талантливые рисунки, эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, участвовать в голосовании и получить возможность выиграть один из трёх замечательных призов.

Подведение окончательных итогов во всех трёх номинациях состоится не позднее 30 января.

Организаторами конкурса являются газета «Псковская правда – Вече» и турбюро «Континент».

Положение о конкурсе ищите в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте.

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