Школьница из Московской области выиграла смартфон во всероссийском селфи-конкурсе #ВСЕВПСКОВ

Подведены итоги селфи-конкурса #ВСЕВПСКОВ, которое продлилось на сайте «Псковской правды» чуть больше месяца. Участниками конкурса стали школьники из разных уголков нашей страны, которые посетили Псковскую область по Национальной программе детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» в 2018 году.
После подсчета и анализа полученных участниками голосов мы готовы объявить победителя, им стала Кристина Новикова из Московской области. В общей сложности девушка набрала 134 голоса, опередив свою главную соперницу Веронику Бойцову из Рязани на два десятка голосов.
По правилам конкурса, Кристине Новиковой достанет главный приз – стильный смартфон.
Оригинальное фото школьницы набрало больше всего голосов.
Фото Кристины Новиковой.
Напомним, Псковская область эксклюзивно второй раз была включена в федеральную программу детского туризма. Благодаря этому Псковщину осенью 2018 года посетили 1452 школьника из 12 регионов России. После путешествия мы предложили юным туристам присылать в редакцию трогательные эссе, талантливые рисунки, эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, участвовать в голосовании и получить возможность выиграть один из трёх замечательных призов.
Подведение окончательных итогов во всех трёх номинациях состоится не позднее 30 января.
Организаторами конкурса являются газета «Псковская правда – Вече» и турбюро «Континент».
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