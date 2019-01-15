В 2018 году в Псковской области капитально отремонтировали 16 сельских школ

В 2018 году в 16 сельских школах Псковской области отремонтированы спортивные залы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Капитальный ремонт спортивных залов провели в Першинской школе Великолукского района, Яммской школе Гдовского района, гимназии города Дно, школе № 1 в Дедовичах, Харлапковской школе Палкинского района, двух филиалах Башовской школы Локнянского района, Насвинской школе Новосокольнического района, Новосельской школе Струго-Красненскогорайона и в школе в Стругах Красных, а также в Ротовской школе Печорского района и Моглинской и Карамышевской школах Псковского района.

Кроме того, обустроены спортзалы в Дубровской школе Новоржевского района и Усть-Долысской школе Невельского района. А в Каськовской школе Куньинского района под будущий спортивный зал перепрофилировано помещение.

В перечень работ вошли ремонт кровли, полов, раздевалок и покрытия залов, замена окон и электропроводки, ремонт системы отопления и дверных блоков, косметический ремонт.