Как вести себя на дорогах в плохую погоду, рассказали псковским автовладельцам

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области призывает участников дорожного движения не забывать о мерах предосторожности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с ухудшением погодных условий - понижением температуры и выпадением осадков - водителям рекомендуют выбирать оптимальный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, а также избегать опасных маневров и строго соблюдать дистанцию.

А пешеходам рекомендуется даже на регулируемых пешеходных переходах начинать движение только после того, как все автомобили остановятся. В темное время суток не стоит забывать об использовании световозвращающих элементов. Все эти меры предосторожности помогут вам избежать серьезных проблем на дороге.