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Общество

Около 15 млн рублей планируют потратить на капремонт Себежской районной больницы

15 января 2019 года, 09:53

В Себежской районной больнице будет проведен капитальный ремонт помещений одного из лечебных корпусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок проходит электронный аукцион на подготовку проектно-сметной документации. Начальная максимальная цена контракта — 1,1 млн рублей.

Решение о проведении капитального ремонта учреждения здравоохранения принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Капитальный ремонт необходим старому корпусу районной больницы 1900-го года постройки: из-за неудовлетворительного состояния первый этаж, где ранее располагалось терапевтическое отделение, закрыт для пациентов.

Аукцион на определение подрядной организации объявят сразу после подготовки проектной документации. В здании планируется заменить все коммуникации (тепло-, водо- и энергоснабжение) и сделать современный косметический ремонт. Кроме того, часть средств будет направлена на ремонт фасада. В общей сложности на капремонт предусмотрено около 15 млн рублей.

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