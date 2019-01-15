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Общество

Путинские выплаты за первенца в Псковской области получили более 1,3 тысяч семей

15 января 2019 года, 09:31

Более 1,3 тысяч семей Псковской области оформили президентские выплаты на первого ребенка. В 2019 году размер пособия составит 10 тысяч 635 рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего в 2018 году в регионе родилось 1 тыс 850 первых детей. Однако на президентское пособие имеют право только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Псковской области за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В 2019 году эта величина не должна превышать сумму в 17 тыс 430 рублей.

На социальные выплаты в бюджете 2019 года предусмотрено почти 372 млн рублей. Средства направлены из федерального бюджета. В прошлом году на эти цели Псковская область получила более 93 млн рублей. На 10 января текущего года осуществлено более 8,9 тыс выплат.

Напомним, назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производится по решению президента РФ и в соответствии с федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

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