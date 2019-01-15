Псковский полицейский Владимир Иванов стал лауреатом Всероссийского конкурса «Душа народа моего»

Представитель УМВД России по Псковской области успешно выступил в Москве на конкурсе национальных культур и фольклора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках второго Всероссийского конкурса национальных культур и фольклора «Душа народа моего», который проходил в столичном концертном зале «Измайлово», состоялся турнир лауреатов, в котором принял участие заведующий сектором методической работы Культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов.
По итогам двух туров соревнования среди лауреатов I степени, претендовавших на «Гран-при» турнира, Владимиру Иванову жюри присудило звание лауреата II степени. Владимир Петрович выступал в номинации «Фольклорное творчество».
Количество участников конкурса превысило 500 человек. Всего было представлено 129 конкурсных номеров.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Отметим, участники представляли многие регионы страны - от Дальнего Востока до Калининграда. Приехали также посланцы двух стран ближнего зарубежья - Грузии и Узбекистана.