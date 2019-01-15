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Культура

Псковский полицейский Владимир Иванов стал лауреатом Всероссийского конкурса «Душа народа моего»

15 января 2019 года, 09:27

Представитель УМВД России по Псковской области успешно выступил в Москве на конкурсе национальных культур и фольклора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках второго Всероссийского конкурса национальных культур и фольклора «Душа народа моего», который проходил в столичном концертном зале «Измайлово», состоялся турнир лауреатов, в котором принял участие заведующий сектором методической работы Культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов.

Количество участников конкурса превысило 500 человек. Всего было представлено 129 конкурсных номеров.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
По итогам двух туров соревнования среди лауреатов I степени, претендовавших на «Гран-при» турнира, Владимиру Иванову жюри присудило звание лауреата II степени. Владимир Петрович выступал в номинации «Фольклорное творчество».

Отметим, участники представляли многие регионы страны - от Дальнего Востока до Калининграда. Приехали также посланцы двух стран ближнего зарубежья - Грузии и Узбекистана.

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