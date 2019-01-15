Псковский полицейский Владимир Иванов стал лауреатом Всероссийского конкурса «Душа народа моего»

Представитель УМВД России по Псковской области успешно выступил в Москве на конкурсе национальных культур и фольклора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках второго Всероссийского конкурса национальных культур и фольклора «Душа народа моего», который проходил в столичном концертном зале «Измайлово», состоялся турнир лауреатов, в котором принял участие заведующий сектором методической работы Культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов.