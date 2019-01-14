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Общество

В России хотят отказаться от полигонов как площадок по захоронению отходов

14 января 2019 года, 16:43

Правительство ставит задачу к 2030 году в России отказаться от полигонов как площадок по захоронению твердых коммунальных отходов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Алексея Гордеева.

- Стратегической ставим такую задачу как отказ от полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов как самых экологически вредных отходов,… считаем реалистичным к 2030 году сократить их число до минимума и запретить их использование для размещения непереработанных отходов, имея в виду твердые коммунальные отходы, - сказал на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Он отметил, что правительство ставит перед собой цель создать новую технологичную отрасль, которая позволит максимально вовлечь отходы во вторичный оборот и снизить до минимума экологический вред окружающей среде.

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