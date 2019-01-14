Пропавший в Пскове Андрей Иванов был одет в камуфлированную одежду (ФОТО)

Разыскивается житель областного центра Иванов Андрей Геннадьевич, 1975 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, с 5 сентября 2018 года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.