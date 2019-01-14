Подростка, укравшего деньги из опочецкого магазина, ловили с собакой

По «горячим следам» в Опочке раскрыта кража денег из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, около четырех часов утра 13 января неизвестный, разбив стекло, проник в магазин по улице Мелиораторов и похитил из помещения 38 тысяч рублей.

Получив сообщение о преступлении, сотрудники вместе со служебной собакой выехали на место происшествия и нашли подозреваемого. Им оказался местный житель – 16-летний подросток. Часть похищенных денег у него обнаружена и изъята. Как выяснилось, у этого молодого человека и раньше уже были проблемы с законом.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.