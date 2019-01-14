Причиной смерти псковича, найденного 1 января, стала обильная кровопотеря

В Пскове арестовали мужчину, обвиняемого в причинении гостю тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Сообщение об обнаружении в одной из квартир в Пскове тела 27-летнего мужчины с колотым ранением ноги поступило в полицию 1 января. Согласно заключению медицинского судебного исследования, пострадавший скончался от кровопотери.

По версии следствия, в этот же день во время новогоднего застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры проколол гостю голень. В результате массивной кровопотери потерпевший погиб.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.