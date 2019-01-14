Псковичам напомнили график приёма в центре лицензионно-разрешительной работы

Управление Росгвардии по Псковской области напоминает, что прием граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг, осуществляется в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области, по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева д. 77 (вход с левого торца здания).

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг:

По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00;

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;

Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30;

Телефоны для справок: по вопросам оборота гражданского оружия - (8112) 73-41-15; по вопросам частной охранной и детективной деятельности - (8112) 73-41-16.