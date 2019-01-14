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Культура

Юные псковичи могут стать участниками международного конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных»

14 января 2019 года, 10:20

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает детей и подростков в возрасте от 12до 17 лет стать участниками международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных». Конкурс приурочен к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, сообщили «Псковской правде» в областном комитете по культуре.

К участию в проекте приглашаются ученики общеобразовательных школ, воспитанники школ искусств и детских художественных школ, а также члены детских творческих и художественных объединений, действующих на базе библиотек городов, входивших в Ганзейский Союз старого времени или активно участвующих в Ганзе Нового времени.

Конкурсантам предлагают нарисовать бытовые сценки исторического периода 13 – 16 веков, корабли и торговые суда того времени, средневековую торговлю, изображения купцов и людей в костюмах соответствующей эпохи и страны, ассоциации на тему международного культурного и экономического содружества в рамках единого союза – Ганзы. Изображение должно нести узнаваемые элементы своего города (страны).

Каждый рисунок сопровождается сочинением (в объеме не более ½ страницы формата А4), в котором отражается содержание рисунка или его восприятие. Сочинение может быть выполнено не самим художником, но возраст автора текста не должен выходить за рамки 12 – 17 лет.

Итогом конкурса станет выставка, которая начнет свое экспонирование в рамках Международного дня Ганзы 20 мая 2019 года в Пскове, а по истечении месяца может быть передана для экспонирования на территорию любой страны-участницы конкурса.

Результатом проекта также станет выпуск красочного издания, в котором найдут отражение рисунки и сочинения финалистов, а также зарисовки о городах-участниках и библиотеках-партнерах проекта.

Конкурс проходит в 3 этапа в течение января – апреля 2019 года. Подробная информация на сайте библиотеке.

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