Медики запретили псковичам-родителям купать своих детей в проруби на Крещение

Несмотря на то, что на официальных купелях Псковской области будут дежурить инспекторский состав Центра ГИМС, спасатели, полиция и скорая помощь, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминает несколько самых важных правил относительно купания в проруби, которые обеспечат вашу безопасность:

- не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний, либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья;

- категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения, либо принятие алкоголя непосредственно после купания – организм попросту может не выдержать «двойного» удара;

- перед тем, как погрузиться в воду, сделайте разминку – несколько энергичных махов руками и ногами или небольшая пробежка разогреют вас и подготовят к холодной воде;

- подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедиться в надежности поручней, лесенок;

- заходить в воду следует постепенно, ни в коем случае не погружаться резко! Не находитесь в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока»;

- людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой;

- сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую одежду;

- вернувшись в теплое помещение, рекомендуется выпить горячего чаю с медом!

- Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями об окунании в прорубь лучше забыть! У гипертоников повышается риск инсульта! - сообщила «Псковской правде» государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова. - В любом случае, если вы не отличаетесь отменным здоровьем, или решили искупаться первый раз, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом. Медики запрещают купание в мороз и маленьким детям, особенно младенцам – обморожение может произойти очень быстро, да и последствия могут быть самыми серьезными – помимо элементарной простуды, ребенок может заболеть пневмонией или менингитом.