Грозит пожизненный срок: в Псковской области ждёт суда группа интернет-наркоторговцев

В Псковской области ждут суда участники преступного сообщества, которые продавали синтетические наркотики через нелегальный Интернет-магазин и каналы в мессенджере «Telegram». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что указанные лица – жители Пскова, Великих Лук, Новгорода и Санкт-Петербурга, были вовлечены в незаконное распространение наркотических средств под видом высокооплачиваемой работы курьерами.

В дальнейшем им передавались оптовые партии наркотиков, которые они фасовали и помещали в тайники – «закладки» для их последующего получения клиентами Интернет-ресурсов, использовавшихся в схеме незаконного сбыта наркотических средств.

Преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.