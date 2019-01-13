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Общество

Михаил Ведерников поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником

13 января 2019 года, 12:02

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил СМИ Псковской области с Днем печати.

Уважаемые журналисты, сотрудники полиграфических предприятий, издательств!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской печати!

В современности многие недооценивают силу печати, считая, что интернет полностью захватил все сферы коммуникации. Практика показывает, что такое мнение не соответствует действительности в полной мере.

В мире электроники и высоких технологий бумажные носители позволяют человеку погрузиться в атмосферу спокойствия и стабильности, почувствовать своими руками что-то кроме клавиатуры и экрана смартфона.

Это отдельный мир и уникальная ниша, которую печать всегда будет сохранять за собой.

В Псковской области выпускается 35 газет совокупным тиражом более 100 тысяч экземпляров, которые вместе охватывают большую часть населения. В регионе работают десятки компаний, предлагающих издательские и полиграфические услуги.

Это заметная отрасль, которая остается востребованной и непрерывно развивается.

В этот праздничный день я желаю каждому из её сотрудников сохранять любовь к своему делу, сил, благополучия и успехов в работе!

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
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