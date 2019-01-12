Михаил Ведерников: В прокуратуре Псковской области трудятся люди, искренне радеющие за соблюдение законности

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Псковской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Прокуратура на протяжении уже почти трехсот лет является одним из важнейших государственных институтов, от эффективности работы которого зависит обеспечение прав и свобод человека и гражданина.

Трудно переоценить ее роль как координатора деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, в противодействии коррупции, выявлении и пресечении должностных и экономических преступлений.

В прокуратуре Псковской области всегда трудились люди, обладающие широкой правовой эрудицией, искренне радеющие за соблюдение законности, интересы граждан и государства.

Благодарю вас за сложную ежедневную работу, высокий профессионализм и верность служебному долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в службе и всего самого наилучшего!