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Спорт

Сегодня двести лучших спортсменов собрались на Всероссийском турнире по самбо в Великих Луках

12 января 2019 года, 10:53

Всероссийский турнир по самбо среди мужчин, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, проходит в Великих Луках 12 января. Соревнования состоятся на базе учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В поединках примут участие около 200 спортсменов из более чем 13 субъектов РФ. Соревнование будет проходить в 9-ти весовых категориях. Каждый спортсмен участвует в турнире до тех пор, пока не наберет 6 штрафных очков, после чего — выбывает. Таким образом, до финальных боев доходят только сильнейшие.

В рамках всероссийского турнира спортсмены также смогут выполнить норматив мастера спорта России. За последние 2 года 6 псковских самбистов на этом соревновании получили высокое спортивное звание.

«К нам приедут сильнейшие борцы Северо-Запада. Это первый старт сезона после серьезного перерыва, проверка сил и уровня подготовки перед предстоящим Чемпионатом России, который пройдет в Казани в марте», — отметил президент Псковского регионального отделения физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» Дмитрий Алекминский.

Всероссийский турнир по самбо, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, проходит в Псковской области уже больше 40 лет. И сейчас, по словам Дмитрия Алекминского, турнир в Великих Луках считается наиболее крупным на Северо-Западе. В следующем году к участию в соревновании пригласят женщин, а также будут организованы поединки по боевому самбо.

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