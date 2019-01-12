Сергея Ломакина с короткой стрижкой разыскивают в Псковской области (ФОТО)

Разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения, уроженец областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. Ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. С 2015 года родственники утратили с ним связь.

ПРИМЕТЫ

Два ожога в области груди.

БЫЛ ОДЕТ

Вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.

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