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Происшествия

Сергея Ломакина с короткой стрижкой разыскивают в Псковской области (ФОТО)

12 января 2019 года, 10:43

Разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения, уроженец областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. С 2015 года родственники утратили с ним связь.


Фото предоставлено пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ПРИМЕТЫ

Два ожога в области груди.

БЫЛ ОДЕТ

Вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Васильевича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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