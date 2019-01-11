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Общество

Законы Псковской области о гербе и флаге отправлены на регистрацию в Геральдический совет при президенте

11 января 2019 года, 15:55

Законы «О гербе Псковской области» и «О флаге Псковской области» представлены в Геральдический совет при президенте РФ для последующей регистрации официальных символов региона.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Геральдического совета, которое состоится в феврале, сообщил заместитель губернатора Николай Цветков.

Геральдическая символика региона разработана по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Напомним, на протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.

КСТАТИ

Автор псковского герба Юрий Росич в интервью «Псковской правде» рассказал, почему доволен результатом и как отличить герб Пскова от герба Псковской области.

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