На новогодних каникулах объекты Псковского музея посетили более 10 тысяч человек

Со 2 по 8 января 2018 года объекты и филиалы музея посетило более 10 тысяч человек. Среди посетителей – псковичи, а также гости города. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В эти каникулы туристы приезжали в Псков из самых разных городов: Витебска, Самары, Тулы и даже из Владивостока. Большинство туристов, посетивших наш город, - жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Для гостей были организовано огромное количество экскурсий и интерактивных программ на любой вкус: от классической экскурсии по Псковскому кремлю до интерактивной программы об истории праздника Рождества.