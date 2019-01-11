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Общество

На газификацию районов Псковской области в 2019 году направят более 25 млн рублей

11 января 2019 года, 16:00

На территории Псковской области будет продолжена газификация населенных пунктов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году на проведение работ из областного бюджета планируется направить более 25 млн рублей. На газификацию Новосокольнического района предусмотрено более 10 млн рублей, Дедовичского района — 1 млн рублей.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации региона Псковский район получит 5,5 млн рублей, что позволит построить подводящие газопроводы к жилым домам в Середке в границах улиц Анашкинская, Восточная, Рабочая, Новоселов. Кроме того, в поселке Белорусский Пыталовского района будут возведены газораспределительные сети, что позволит перевести многоквартирные дома на природный газ. На эти цели из регионального бюджета будет направлено еще более 8 млн рублей.

Напомним, что на сегодняшний день уровень газификации Псковской области составляет 53%. Губернатор региона Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал, что газификации населенных пунктов необходимо уделять особое внимание, и по его инициативе финансирование данной программы на текущий год увеличено. В прошлом на эти цели из регионального бюджета было направлено около 15 млн рублей.

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