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Спорт

Всероссийский турнир в честь Александра Матросова пройдёт в Великих Луках 12 января

11 января 2019 года, 14:02

В субботу, 12 января, в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоится единственный в Псковской области Всероссийский турнир по борьбе самбо среди мужчин, посвящённый Подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

— с 8:00 до 9:00 часов — взвешивание участников среди мужчин во всех весовых категориях.

— с 9:00 до 10:00 часов — жеребьевка участников соревнований, совещание с представителями команд, судьями.

— 11:00 часов — торжественное открытие соревнований по борьбе самбо, соревнования проводятся до выявления призёров и победителей в своих весовых категориях.

Целями данного турнира являются: патриотическое воспитание молодежи, популяризация борьбы самбо, укрепление дружеских связей, повышение спортивного мастерства, и выполнение норматива мастера спорта России. Ожидается порядка 100 участников из всех субъектов РФ. Организаторы приглашают всех неравнодушных к этому виду спорта прийти, поболеть за спортсменов.

Главный тренер сборной Псковской области по боевому Самбо - Гайнуллов Руслан Измагилович.

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