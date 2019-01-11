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Общество

Специалисты МЧС уничтожили авиабомбу в Дновском районе

11 января 2019 года, 13:50

Псковская земля до сих пор хранит в себе свидетельства жестоких боёв, которые гремели в годы Великой Отечественной войны.

Так, в трех километрах от населенного пункта Селище Дновского района Псковской области в лесном массиве был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

К месту обнаружения была направлена группа разминирования поисково-спасательного отряда г. Пскова. По результатам осмотра взрывоопасный предмет был идентифицирован как авиабомба ФАБ-50.

Для обезвреживания взрывоопасного предмета привлекалась группа пиротехнических и взрывных работ ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России», которая 10 января уничтожила авиабомбу на месте.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты. Спасатели предупреждают: ржавчина на боевых снарядах не является гарантией безопасности находки! Напротив, одно неосторожное движение может привести к подрыву боеприпаса. Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая. Особенно важно объяснить это подрастающему поколению.

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