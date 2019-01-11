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Общество

Сотрудники ГИБД напомнили псковским водителям об опасностях зимней дороги

11 января 2019 года, 13:01

На дорогах области в 2018 году зарегистрировано 241 ДТП с участием пешеходов, в которых 21 человек погиб и 244 – получили травмы различной степени тяжести. За текущий период 2019 года зарегистрировано 8 наездов транспортных средств на пешеходов, в результате которых 9 пешеходов ранены. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции Псковской области призывают водителей и пешеходов к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

Вот лишь несколько основных правил поведения на дороге в зимнее время:

— соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Фактически превышение скорости косвенно сопровождает все дорожно-транспортные происшествия;

— избегайте резких торможений на скользкой дороге, ведь автомобиль становится тогда неуправляемым;

—не совершайте резких манёвров;

—будьте предельно внимательными в отношении пешеходов. При приближении к пешеходным переходам обязательно снижайте скорость.

— строго выполняйте предписания дорожных знаков.

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