Сотрудники ГИБД напомнили псковским водителям об опасностях зимней дороги

На дорогах области в 2018 году зарегистрировано 241 ДТП с участием пешеходов, в которых 21 человек погиб и 244 – получили травмы различной степени тяжести. За текущий период 2019 года зарегистрировано 8 наездов транспортных средств на пешеходов, в результате которых 9 пешеходов ранены. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции Псковской области призывают водителей и пешеходов к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.
Вот лишь несколько основных правил поведения на дороге в зимнее время:
— соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Фактически превышение скорости косвенно сопровождает все дорожно-транспортные происшествия;
— избегайте резких торможений на скользкой дороге, ведь автомобиль становится тогда неуправляемым;
—не совершайте резких манёвров;
—будьте предельно внимательными в отношении пешеходов. При приближении к пешеходным переходам обязательно снижайте скорость.
— строго выполняйте предписания дорожных знаков.