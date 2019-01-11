Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

С 1 марта между Санкт-Петербургом и Псковом запустят дополнительные «Ласточки»

11 января 2019 года, 10:53

Между Псковом и Санкт-Петербургом будет курсировать дополнительная пара скоростного поезда «Ласточка». Такое решение было принято по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства ОАО «Российские железные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дополнительные «Ласточки» на маршруте назначены, учитывая стабильно высокий спрос у пассажиров. Для повышения качества обслуживания рейсы будет исполнять поезда премиум-класса с улучшенной компоновкой мест.

Поезда № 813/814 будут курсировать ежедневно с 1 марта. Кроме того, в январе и феврале назначены дополнительные рейсы по пятницам и воскресеньям: 18, 20, 25 и 27 января и 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 февраля, а также 23 февраля. Время отправления из Пскова в Санкт-Петербург — в 12.00. Время прибытия в северную столицу — в 15.30. Из Санкт-Петербургапоезд будет отправляться в 14.15, прибывать в Псков — в 17.45.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость проезда зависит от времени, оставшегося до отправления, и спроса на выбранный рейс. Кроме того, на эти поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Транспорт / Автопарк
10 декабря 14:12

Вылечить автопарк

14 вопросов о работе «Псковпассажиравтотранса» новому руководителю Николаю Киянцу

Транспорт / Безопасность
6 ноября 10:26

Из роддома по правилам

Псковская область присоединилась к акции «Культура на дорогах!»

Транспорт
31 октября 10:18

Трудности европротокола

Как избежать самых распространенных ошибок