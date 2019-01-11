С 1 марта между Санкт-Петербургом и Псковом запустят дополнительные «Ласточки»

Между Псковом и Санкт-Петербургом будет курсировать дополнительная пара скоростного поезда «Ласточка». Такое решение было принято по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства ОАО «Российские железные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дополнительные «Ласточки» на маршруте назначены, учитывая стабильно высокий спрос у пассажиров. Для повышения качества обслуживания рейсы будет исполнять поезда премиум-класса с улучшенной компоновкой мест.

Поезда № 813/814 будут курсировать ежедневно с 1 марта. Кроме того, в январе и феврале назначены дополнительные рейсы по пятницам и воскресеньям: 18, 20, 25 и 27 января и 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 февраля, а также 23 февраля. Время отправления из Пскова в Санкт-Петербург — в 12.00. Время прибытия в северную столицу — в 15.30. Из Санкт-Петербургапоезд будет отправляться в 14.15, прибывать в Псков — в 17.45.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость проезда зависит от времени, оставшегося до отправления, и спроса на выбранный рейс. Кроме того, на эти поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».