Жителей Псковской области приглашают на обучение в академию следственного комитета РФ

В целях подготовки кадров для замещения должностей следователей следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области осуществляет отбор граждан Российской Федерации для поступления в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», и ФГКОУ ВО «Санкт – Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» в 2019 году по очной форме обучения:

- по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация Юрист), уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 лет;

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, (квалификация Магистр), профиль программы «Следственная деятельность», срок обучения 2 года.

Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области до 1 апреля 2019 года по адресу: Псковская область, город Псков, Комиссаровский переулок, дом 1, телефон 8(8112) 290-618.

По окончании обучения выпускник направляется для прохождения службы в следственный орган Следственного комитета Российской Федерации, направивший его на обучение. При отсутствии вакансий в направившем следственном органе Следственного комитета Российской Федерации выпускник направляется для прохождения службы в любой следственный орган Следственного комитента Российской Федерации, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими условиями (при отсутствии противопоказаний по здоровью).