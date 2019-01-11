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Общество

Спасатели привезли продукты на остров Залита в Псковском озере

11 января 2019 года, 10:46

Спасатели в очередной раз доставили груз на остров Залита Межселенной территории Псковского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Подобные поездки уже стали привычными для спасателей. Вначале судно на воздушной подушке направилась в поселок Жидилов Бор Псковского района, где на него были погружены продукты, а затем по льду Псковского озера спасатели отправились на пристань острова Залита. Там их уже ждали местные жители, которые помогли разгрузить судно. В этот раз спасатели доставили на острова различные продукты, в том числе сахар, соль, овощи, молочные продукты, хлебобулочные изделия, консервы, а также другие товары первой необходимости, которые пополнили ассортимент местных магазинов. Чтобы перевезти весь товар, судну на воздушной подушке пришлось сделать два рейса между островом и берегом.

Кроме продуктов питания, товаров первой необходимости, корреспонденции спасатели доставляют на удаленные территории врачей, энергетиков, работников связи и других специалистов, либо забирают с островов больных людей, которым требуется профессиональная медицинская помощь. Сегодня на остров были доставлены два медицинских работника, которые провели прием граждан.

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