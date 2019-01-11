На открытие выставки «Книга 2018» приглашают псковичей 15 января

Псковичей приглашают в областную универсальную научную библиотеку (ул. Вокзальная, д. 48) на выставку «Книга 2018» 15 января в 15.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по культуре.

В ПРОГРАММЕ ОТКРЫТИЯ

- обзор произведений - финалистов российской национальной литературной премии «Большая книга», в который вошли: «Памяти памяти» Марии Степановой, «Июнь» Дмитрия Быкова, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой, «Рецепты сотворения мира» Андрея Филимонова, «Бюро проверки» Александра Архангельского, «Театр отчаяния. Отчаянный театр» Евгения Гришковца, «Ленин: Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина и другие;

- презентация информационного энциклопедического справочника «Псковские даты 2019», изданного Псковской областной библиотекой. Иллюстрированное издание является продолжением ежегодного календаря «Знаменательных и памятных дат» и отражает важнейшие факты истории Псковского края, его политической, экономической и культурной жизни.

На выставке будут представлены издания из серий «Великие русские путешественники», «Тайны истории», «Живая история. Повседневная жизнь человечества», «Жизнь замечательных людей». Посетители смогут ознакомиться с новинками художественной литературы для детей и взрослых, литературоведческими изданиями, посвященными творчеству писателей и поэтов 19 – 20 века; литературой по культуре и искусству; новыми поступлениями нот; учебными пособиями по сельскому хозяйству; книгами по экономике, космонавтике, технике.