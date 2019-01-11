Работникам псковского ООО «Свободное слово» выплатили зарплату благодаря прокуратуре

Псковская прокуратура проверила соблюдение прав работников ООО «Свободное слово» на своевременное получение заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что семи работникам предприятия не выплачена заработная плата за 2017-2018 годы на общую сумму более 1 миллиона рублей.

В этой связи прокурором города в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.