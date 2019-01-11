Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Работникам псковского ООО «Свободное слово» выплатили зарплату благодаря прокуратуре

11 января 2019 года, 09:37

Псковская прокуратура проверила соблюдение прав работников ООО «Свободное слово» на своевременное получение заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что семи работникам предприятия не выплачена заработная плата за 2017-2018 годы на общую сумму более 1 миллиона рублей.

В этой связи прокурором города в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 февраля 10:15

Ещё три

За собачниками будут следить народные дружинники

Общество
6 февраля 10:08

Парковка под окнами

Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку

Общество / Закон
5 февраля 10:03

Воспитательница переписала закон

Как изменили жизнь псковичей областные депутаты на сессии 31 января