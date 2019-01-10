Более 140 добровольных пожарных дружин работают в Псковской области

На территории Псковской области функционируют больше 140 подразделений добровольной пожарной охраны, которые позволили существенно улучшить противопожарную защиту населения региона в удаленных населенных пунктах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На сегодняшний день в реестре добровольных пожарных региона зарегистрировано свыше 7,6 тыс человек, каждый из которых прошел специализированную программу подготовки. В распоряжении пожарных дружин стоит более 100 единиц специализированной техники, в том числе и мотопомпы.

В прошлом году добровольные пожарные дружины совершили больше 50 выездов на тушение пожаров и возгораний. Благодаря своевременному реагированию добровольцев на пожары, их помощи профессиональным пожарно-спасательным подразделениям удается оперативно ликвидировать пожары в первую очередь в сельской местности.