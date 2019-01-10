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Общество

На новгородском медиафоруме презентуют Ганзейские дни в Пскове и расскажут о музее Ганзы в Порхове

10 января 2019 года, 16:15

В Великом Новгороде 10 и 11 января проходит Ганзейский медиафорум, передает корреспондент «Псковской правды». Медиафорум проводит Новгородское отделение Союза журналистов России на средства Фонда президентских грантов. В программе презентация социальных проектов, реализация которых проходит в русских ганзейских городах, работа исторической, медийной и платформы связей с общественностью, работа дискуссионного пресс-клуба и презентация документального фильма «Русская Ганза. Передний край Европы».

О музее Ганзы в Порхове расскажет его смотритель Мартин Нармонтас. Глава Пскова Иван Цецерский проведет презентацию Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Впечатлениями «оганзелого» журналиста и особенностями освещения темы Ганзы в СМИ Пскова поделится корреспондент «МК в Пскове» Ольга Миронович.

Напомним, в конце прошлого года стала известна предварительная программа Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове 27 – 30 июня.

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