Побывав на главной ёлке страны, семья Тарасовых из Пскова поделилась впечатлениями

Многодетная семья Тарасовых из Пскова, которая получила в подарок на Рождество поездку на главную елку страны в Москву, вернулась из столицы с незабываемыми впечатлениями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Это было великолепно. У нас столько впечатлений, что лучше не пожелаешь. Огромное спасибо губернатору и митрополиту за такое чудесное рождественское приключение!» — поделилась эмоциями старшая дочь Тарасовых Анастасия.

Она рассказала, что знакомство с Москвой началось с посещения Сретенского ставропигиального мужского монастыря и духовной семинарии. Также псковичи побывали на Красной площади и в Московском кремле.

Самое яркое впечатление осталось от Патриаршей елки в Государственном Кремлевском дворце. С наступившим Новым годом и Рождеством Христовым гостей поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после чего состоялось рождественское представление. Дети стали зрителями современной новогодней феерии «Тайна планеты Земля» и получили подарки.