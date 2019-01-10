Тройня родилась перед Новым годом в перинатальном центре Пскова

В последний день уходящего года, 31 декабря, в Псковском перинатальном центре прошли роды тройни. На свет появились три девочки, рассказал «Псковской правде» главный врач центра Сергей Сукманюк. Роды четверные, до этого женщина родила трех сыновей.

Первым новорожденным в Пскове в 2019 году стал мальчик. Он родился в 3 часа 40 минут 1 января. Вес малыша 2630 г, рост 51 см.

Всего в новом году с 1 по 8 января в перинатальном центре приняли 55 родов. На свет появились 56 малышей: 22 из них мальчики и 34 девочки. Среди псковичей, родившихся первую новогоднюю неделю - двойня девочек.

В прошлом году с 1 января до середины дня 8 января в стенах роддома появились 62 ребенка. Первым новорожденным также стал мальчик.

Пока новый год уступает предыдущему по количеству малышей, родившихся в первые восемь дней января, но не стоит забывать шуточное предновогоднее гадание поросенка Карасика, который нагадал в этом году Псковской области бэби-бум. Тем более, что долгая история со строительством нового Перинатального центра завершилась. Накануне праздников, 30 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в Инстаграме сообщил, что новый псковский перинатальный центр получил лицензию на осуществление медицинской деятельности.

По результатам комплексных исследований превышение концентрации в воздухе вредных веществ не обнаружено. Все показатели полностью соответствуют нормативам.