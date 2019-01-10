Приём заявок на кулинарный конкурс «Сытый студент» в Пскове продлится до 21 января

25 января в кафе «Вкус и цвет» пройдет кулинарный конкурс «Сытый студент». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Участвовать в конкурсе могут команды из 4 человек - учащиеся средних и высших учебных заведений. . Участники должны представить свое название, девиз и приходит на соревнование в едином стиле. Уместным будет использование похожих элементов одежды, единой атрибутики.

На конкурсе каждый из участников сможет проявить свои кулинарные способности и ближе познакомиться с кухней Ганзейских городов, ведь тематика кулинарных работ в этом году - «Лучший Ганзейский шедевр».

Командам необходимо приготовить блюдо, которым участники хотели бы угостить гостей Международных Ганзейских дней - 2019.

Победители кулинарного поединка получат торт ручной работы. Подать заявку можно несколькими способами.