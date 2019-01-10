Снять социальный антинаркотический ролик предлагают жителям Псковской области

В Псковской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Цель конкурса – привлечь внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и сформировать в обществе негативное отношение к их незаконному потреблению.

В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы.

Положение о проведении конкурса и заявка на участие.