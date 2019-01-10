За прошедшую неделю спасатели Псковской области 18 раз выезжали на ДТП

С 4 по 9 января наступившего года пожарные и спасательные подразделения Псковской области 18 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадало 13 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирование не производилось. Доврачебная помощь пострадавшим гражданам не оказывалась.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.