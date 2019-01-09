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Спорт

Новый этап 11-й областной Спартакиады стартовал в Псковской области

9 января 2019 года, 17:01

В Псковской области стартует очередной этап 11-й областной Спартакиады. В январе начинаются зональные соревнования среди сборных команд районов и городов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лучшие команды среди школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования будут определены сразу в нескольких видах программы: баскетбол, волейбол, кросс, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, футбол и шахматы. В традиционном соревновании принимают участие спортсмены всех районов области, а также из городов Псков и Великие Луки.

Так, например, 19 января в Печорах, Порхове, Опочке и Новосокольниках состоятся зональные соревнования по баскетболу среди девушек. 26 января на баскетбольные площадки выйдут юноши.

Зональные соревнования по волейболу пройдут в этом году в Печорах, Стругах Красных, Пыталово, Опочке, Пустошке и Невеле. 20 января будут определены команды среди юношей, которые выйдут в полуфиналы. 27 января зональные игры по волейболу сыграют девушки.

Полуфиналы по волейболу и баскетболу состоятся в первой половине февраля. В конце марта — финалы.

Кроме того, в феврале будут определены лучшие спортсмены в лыжных гонках. Юноши будут соревноваться классическим и свободным стилем на дистанции 10 км, девушки — 5 км.

Соревнования по остальным видам программы Спартакиады продлятся в регионе вплоть до мая. После чего, в конце мая, будут определены самые спортивные муниципальные образования в 4 группах.

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