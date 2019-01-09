Работники опочецкой пилорамы хранили килограмм конопли прямо на рабочем месте

От 3 до 10 лет лишения свободы грозит двоим жителям Опочецкого района за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Эти двое граждан, один из которых ранее судим, работали на местном предприятии по обработке древесины. При обследовании помещения пилорамы полицейские изъяли более одного килограмма высушенных растений конопли и почти 92 граммов марихуаны. Установлено, что эти наркотические средства подозреваемые хранили с целью личного потребления.

Возбуждено уголовное дело.