Наум Руденко из Псковского района стал сильнейшим шахматистом на Рождественском турнире

В Пскове завершился турнир по классическим шахматам «Рождественский Псков - 2019», в ходе которого были выявлены сильнейшие шахматисты.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, соревнования прошли на базе шахматного клуба «Четыре коня». За право называться лучшим боролось более сорока спортсменов из областного центра и нескольких районов.

Турнир проходил по правилам обсчета международного и российского рейтингов. Встречу возглавлял вице-президент ФШПО Святослав Самсонов.

По итогам соревнований первое место занял Наум Руденко из Псковского района, который уже имеет звания мастера ФИДЕ и КМС России по шахматам. Второе место у не менее титулованного шахматиста из Пушкинских Гор Одиссея Сулейманянца. Третье место завоевал КМС России по шахматам Александр Шпак из Пскова.