Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Наум Руденко из Псковского района стал сильнейшим шахматистом на Рождественском турнире

9 января 2019 года, 14:32

В Пскове завершился турнир по классическим шахматам «Рождественский Псков - 2019», в ходе которого были выявлены сильнейшие шахматисты.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, соревнования прошли на базе шахматного клуба «Четыре коня». За право называться лучшим боролось более сорока спортсменов из областного центра и нескольких районов.

Турнир проходил по правилам обсчета международного и российского рейтингов. Встречу возглавлял вице-президент ФШПО Святослав Самсонов.

По итогам соревнований первое место занял Наум Руденко из Псковского района, который уже имеет звания мастера ФИДЕ и КМС России по шахматам. Второе место у не менее титулованного шахматиста из Пушкинских Гор Одиссея Сулейманянца. Третье место завоевал КМС России по шахматам Александр Шпак из Пскова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Арена
5 февраля 10:15

Воркаут на зимовке

Лидер уличных воркаутеров Псковской области Виталий Дидыч зовет на турник

Спорт / Соревнования
29 января 15:26

Что случилось в Нью-Йорке

Псковский боксер Акавов второй раз не смог завоевать чемпионский пояс WBO

Спорт
24 января 12:12

Армения из центра обороны

Псковский футболист Илья Гультяев борется за золото чемпионата Армении и путевку в Лигу чемпионов