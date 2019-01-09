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Происшествия

Очевидцев прошлогоднего ДТП, при котором пострадал пешеход, разыскивают в Псковском районе

9 января 2019 года, 13:00

В Псковском районе просят откликнуться очевидцев ДТП со смертельным исходом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 7 ноября 2018 года около 8 часов на 293-ем километре дороги Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь, проходящей по территории деревни Череха Псковского района, произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля «Шкода Октавиа» наехал на мужчину, 1998 года рождения. В результате, пешеход от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Очевидцев этого ДТП просят обратиться по телефону 593-327 или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №26, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району 676-872 (872-851).

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