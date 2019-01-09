Против женщины, укравшей у великолучанина куртку с деньгами, завели уголовное дело

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки раскрыт грабеж, совершенный в предновогодние дни.

Великолукские полицейские раскрыли грабеж, который был совершен в предновогодние дни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 29 декабря в городе на Ловати на улице Новоселенинской у 31-летнего местного жителя украли куртку, в которой были мобильный телефон, документы и более 10 тысяч рублей.

Подозреваемую установили. Ею оказалась безработная великолучанка, 1987 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.