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Общество

Пограничники задержали группу иракцев-нелегалов с детьми в Себежском районе

9 января 2019 года, 11:06

В Себежском районе двадцать четыре иракца пытались незаконно пересечь границу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, иностранные граждане, находясь в Москве, решили незаконно пересечь Государственную границу России, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучшей жизни.

23 декабря 2018 года они пытались незаконно пересечь российско-латвийской границу в Себежском районе в обход установленного пункта пропуска и без разрешительных документов, однако были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Сейчас 18-ти задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестеро детей помещены в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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