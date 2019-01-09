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Общество

Спасатели попросили псковских рыбаков брать с собой телефоны и «конец Александрова»

9 января 2019 года, 10:33

Рыбалка на льду неразрывно связана с определённым риском, так что прежде, чем вооружится удочкой и отправляться к водоему, необходимо подумать о собственной безопасности.

- Любителям нужно помнить, что лед коварен, и не терпит панибратства. Отправляясь на рыбалку, обязательно берите с собой мобильный телефон, который следует поместить в непромокаемый пластиковый контейнер или полиэтиленовый пакет, - сообщила «Псковской правде» государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова.

- Сообщите близким, куда именно вы направляетесь. У каждого рыбака должен быть с собой нож, спички, фонарик, стандартный набор медикаментов (активированный уголь, анальгин, пластырь, бинт, а также лекарства, которые вы принимаете постоянно), сухой паек. Все это не займет много места, но может ощутимо помочь в трудную минуту. Специалисты советуют рыбакам всегда иметь при себе спасательную веревку «конец Александрова».

Чтобы не случилось беды, всегда нужно помнить простые правила:

- Никогда не проверяйте прочность льда ударами ног – только палкой или пешней. Прочный лед должен выдержать три сильных удара.

- Избегайте мест, где в лед вмерзли деревья, кусты, различный мусор – в таких местах лед всегда непрочен.

- Если вы передвигаетесь по льду группой, обязательно соблюдайте дистанцию. Расстояние между идущими должно составлять не менее 1,5-2 метров.

- Если вы слышите треск или видите на льду трещины, следует немедленно вернуться назад скользящим шагом.

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