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Общество

Пара часов осталась до конца первого этапа голосования премии «Народное признание – 2018»

9 января 2019 года, 09:35

9 января в 12.00 на сайте Псковского агентства информации завершится первый тур голосования за участников общественной премии Псковской области «Народное признание - 2018».

По его итогам будут определены участники второго тура. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Помощь в организации голосования предоставил генеральный партнер премии - компания Tele2. Чтобы избежать накруток голосов, введена простая процедура верификации. Сделав свой выбор в номинациях, участник голосования должен ввести номер своего телефона в соответствующее поле на сайте и кликнуть на кнопку «Получить код».

Сгенерированный на сайте уникальный код надо отправить с мобильного телефона на номер +79009999914. Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».

Отдать свой голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.

Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Напомним, что в этом году за победу в 12-и номинациях премии борются 111 претендентов. В номинациях «Защита» и «Поступок» представлены по 3 претендента. Тем не менее, они также участвуют в первом туре.

СПРАВКА

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

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