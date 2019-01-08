Рождественская елка, концерты, новогодние программы и спектакль ждут сегодня псковичей (афиша)

Где провести сегодняшний выходной интересно и с пользой:

11.00 - «Зима в королевстве Сетомаа» - новогодняя программа для детей и взрослых в музее-усадьбе народа сето. Печорский район, деревня Сигово.

12.00 - Рождественская ёлка для детей Воскресной школы воинского храма Александра Невского. Псков, Дом офицеров, ул. Кирсанова, 5.

12.00 - Концертная программа с участием учащихся и преподавателей Детской музыкальной школ № 5, посвящённая Рождеству и Старому новому году. ул. Коммунальная, 48.

12.00 - «Время чудес» - интерактивная программа для всей семьи. Музей истории города Печоры.

14.00 - «Сюрприз для Деда Мороза». Театрализованная концертная программа образцового художественного коллектива детского хореографического ансамбля «Улыбка». Псков, Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

15.00 - Концерт заслуженного артиста России, пианиста Владимира Мищука (6+). В программе произведения И.С. Баха, Р. Шумана, М. Равеля, А. Скрябина. Большой зал Научно-культурного центра. Пушкинский заповедник.

18:00 - «Соседи». Большая сцена. Псковский академический драматический театр драмы им. А.С. Пушкина.





Полная программа праздников здесь.