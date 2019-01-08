Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Рождественская елка, концерты, новогодние программы и спектакль ждут сегодня псковичей (афиша)

8 января 2019 года, 11:23

Где провести сегодняшний выходной интересно и с пользой:

11.00 - «Зима в королевстве Сетомаа» - новогодняя программа для детей и взрослых в музее-усадьбе народа сето. Печорский район, деревня Сигово.

12.00 - Рождественская ёлка для детей Воскресной школы воинского храма Александра Невского. Псков, Дом офицеров, ул. Кирсанова, 5.

12.00 - Концертная программа с участием учащихся и преподавателей Детской музыкальной школ № 5, посвящённая Рождеству и Старому новому году. ул. Коммунальная, 48.

12.00 - «Время чудес» - интерактивная программа для всей семьи. Музей истории города Печоры.

14.00 - «Сюрприз для Деда Мороза». Театрализованная концертная программа образцового художественного коллектива детского хореографического ансамбля «Улыбка». Псков, Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

15.00 - Концерт заслуженного артиста России, пианиста Владимира Мищука (6+). В программе произведения И.С. Баха, Р. Шумана, М. Равеля, А. Скрябина. Большой зал Научно-культурного центра. Пушкинский заповедник.

18:00 - «Соседи». Большая сцена. Псковский академический драматический театр драмы им. А.С. Пушкина.


Полная программа праздников здесь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 февраля 10:15

Ещё три

За собачниками будут следить народные дружинники

Общество
6 февраля 10:08

Парковка под окнами

Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку

Общество / Закон
5 февраля 10:03

Воспитательница переписала закон

Как изменили жизнь псковичей областные депутаты на сессии 31 января