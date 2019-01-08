Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Женщину из Пскова без переднего зуба разыскивает уголовный розыск

8 января 2019 года, 12:09

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Михайлова Татьяна Александровна, 1982 года рождения, уроженка областного центра. Зарегистрирована в доме по улице Стахановской.

С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета: черные куртка и джинсы, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
29 ноября 09:49

Две трагедии

Трое детей серьезно пострадали в ДТП, а через сутки еще четверо сгорели на пожаре вместе с мамой и бабушкой

Происшествия / ЧП
28 ноября 15:00

«Мама сказала, что дома никого»

На Лепешах выгорел дом на две семьи из-за упавшего поддона газового котла, погиб человек (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники